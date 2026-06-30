Nieuwe beleidsregels voor standplaatsen in Valkenswaard

Valkenswaard heeft nieuwe regels vastgesteld voor standplaatsen buiten de weekmarkt. Deze regels gaan vanaf 1 juli 2026 in en zorgen voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor betrokkenen.

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De beleidsregels gelden voor vaste en incidentele standplaatsen en zijn aangepast vanwege economische veranderingen, nieuwe wetgeving en de evaluatie van de vorige regels uit 2020. Zo worden vergunningen voortaan voor een bepaalde periode verleend, en is het niet langer mogelijk om vaste weekplaatsen te krijgen. Voor bestaande weekplaatsen in de Handwerkstraat en Bruninckxdal geldt een uitsterfconstructie.

Standplaatsen worden beperkt tot specifieke locaties in en rondom winkelcentra om de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum te behouden. Er zijn duidelijke voorwaarden vastgesteld voor het gebruik van water, stroom en de afmetingen van verkoopmiddelen. Ook is er een verdelingssysteem voor schaarse vergunningen, waarbij ondernemers worden beoordeeld op criteria zoals duurzaamheid en assortiment.

De nieuwe regels moeten zorgen voor een betere balans tussen ambulante handel en gevestigde winkels, en bieden meer transparantie in vergunningverlening en handhaving.