Nieuwe subsidieregeling voor sportinitiatieven in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de Subsidieregeling Sportinitiatieven 2027 vastgesteld. Sportverenigingen en stichtingen kunnen vanaf november subsidie aanvragen voor nieuwe activiteiten die een gezonde leefstijl en meer sportdeelname stimuleren.

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Het doel van de regeling is om inwoners van Roosendaal gezonder en veerkrachtiger te maken. Dit gebeurt door het opstarten van nieuwe initiatieven die bewegen en gezonde keuzes bevorderen. Kinderen, jongeren en volwassenen die een drempel ervaren om te sporten, zoals financiële of sociale obstakels, worden hierbij extra ondersteund.

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 november 2026 tot 31 oktober 2027 worden ingediend. Het maximale bedrag per aanvraag varieert van 1.000 tot 3.500 euro, afhankelijk van het type activiteit. De subsidie is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals materiaal en sportieve activiteiten, en niet voor reguliere werkzaamheden of fysieke aanpassingen.

De regeling geldt alleen voor sportverenigingen en stichtingen en heeft een subsidieplafond van 35.000 euro. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld totdat het plafond is bereikt.