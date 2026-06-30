Roosendaal stelt subsidieregeling voedselhulp 2027-2028 vast

Het college van Roosendaal heeft de subsidieregeling voedselhulp voor 2027 en 2028 vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen met voedselpakketten.

Gevonden voor jou

De regeling richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting en het bieden van bestaanszekerheid aan huishoudens die leven rond het bestaansminimum. Organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten non-profit zijn en kunnen samenwerken in verbanden. Ze dienen activiteiten te organiseren die direct bijdragen aan deze doelstellingen.

Voor de jaren 2027 en 2028 is er een subsidieplafond van 60.000 euro per jaar, met een maximum van 120.000 euro per aanvraag. Een deel van het budget wordt specifiek gereserveerd voor melk voor voedselbankcliënten. De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit, samenwerking en efficiëntie door een onafhankelijke commissie.