Roosendaal introduceert subsidieregeling voor kinderen tot 2030

De gemeente Roosendaal heeft een subsidieregeling vastgesteld om kinderen van 0 tot 18 jaar gelijke kansen te bieden. Het doel is om hen te ondersteunen bij sport, onderwijs en cultuur, vooral in gezinnen met lage inkomens. De regeling loopt van 2027 tot en met 2030.

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De subsidieregeling richt zich op kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen of in armoede door andere omstandigheden. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie moeten bijdragen aan gelijke kansen en het wegnemen van financiële belemmeringen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur.

De maximale subsidie per aanvraag is 1.600.000 euro voor sport en onderwijsactiviteiten, en 140.000 euro voor culturele activiteiten. Het jaarlijkse plafond is 400.000 euro voor sport en onderwijs, en 35.000 euro voor cultuur. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie op basis van kwaliteit, doelgerichtheid, samenwerking en efficiëntie.

De regeling treedt in werking op de derde dag na publicatie in het Gemeenteblad en geldt voor een periode van vier jaar. Organisaties kunnen een aanvraag indienen mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals het aanbieden van kosteloze activiteiten aan de doelgroep.