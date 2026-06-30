Roosendaal start subsidieregeling voor inbraakpreventie

De gemeente Roosendaal heeft een subsidieregeling vastgesteld om woningeigenaren te stimuleren inbraak werende maatregelen te nemen. De regeling loopt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028.

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Met deze subsidieregeling wil de gemeente Roosendaal het aantal woninginbraken verminderen. Eigenaren van bestaande woningen kunnen tot maximaal 250 euro subsidie krijgen. Dit bedrag is 50 procent van de kosten voor het aanschaffen en/of laten monteren van gecertificeerde inbraakpreventiematerialen, zoals hang- en sluitwerk of speciale verlichting.

De regeling geldt alleen voor inwoners van Roosendaal en per woning kan één aanvraag worden ingediend. Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het jaarlijkse subsidieplafond is bereikt. Voor 2027 is dit plafond vastgesteld op 34.633 euro, en voor 2028 op 35.395 euro.

De subsidie kan digitaal worden aangevraagd vanaf 1 januari 2027. Aanvragers moeten onder andere een kopie van de kassabon of factuur meesturen. Kosten die vóór december 2026 zijn gemaakt, komen niet in aanmerking.