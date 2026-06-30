Roosendaal stelt nieuwe subsidieregeling peuteropvang in

De gemeente Roosendaal heeft de Subsidieregeling Compensatie- en armoederegeling peuteropvang voor 2027 en 2028 vastgesteld. Deze regeling biedt financiële steun aan gezinnen met jonge kinderen die moeite hebben om de kosten van peuteropvang of voorschoolse educatie te betalen.

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Met de nieuwe subsidieregeling wil Roosendaal gelijke kansen voor kinderen tussen twee en vier jaar bevorderen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of kampen met een laag inkomen kunnen een vergoeding aanvragen. De compensatie is bedoeld om peuteropvang, gastouderopvang of voorschoolse educatie betaalbaar te maken.

Daarnaast is er een speciale focusregeling voor kinderen uit wijken met postcodegebieden zoals Kalsdonk, Langdonk en Groot-Kroeven. Hier krijgen peuters met een doelgroepindicatie volledige vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Het totale subsidieplafond bedraagt 235.000 euro voor de compensatie- en armoederegelingen en 1.180.000 euro voor de NPR-focusregeling.

Aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend tussen 1 juli en 30 september voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie geldt. De regeling treedt drie dagen na bekendmaking in het Gemeenteblad in werking.