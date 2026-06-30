Extra subsidieaanvraag mogelijk voor Roosendaalse volksfeesten

De gemeente Roosendaal heeft de subsidieregeling voor volksfeesten aangepast. Organisatoren kunnen nu ook tussen 1 juli en 30 september 2026 subsidie aanvragen voor activiteiten in 2027.

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De wijziging is bedoeld om te voorkomen dat er in 2027 geen volksfeesten georganiseerd kunnen worden. Dit zou de leefbaarheid van de gemeente kunnen schaden. Aanvankelijk was er slechts één aanvraagperiode voor subsidies in de jaren 2026 en 2027.

De nieuwe regeling voegt een extra aanvraagperiode toe, specifiek voor 2027. Organisatoren moeten een activiteitenplan en een sluitende begroting indienen via het verplichte format. Het besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.