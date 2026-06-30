Roosendaal lanceert subsidieregeling voor inclusiviteit

De gemeente Roosendaal heeft de Subsidieregeling Toegankelijkheid en Meedoen 2027-2030 vastgesteld. Deze regeling moet bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin alle inwoners, met of zonder beperking, gelijkwaardig kunnen deelnemen.

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Het doel van de subsidieregeling is een vitale en veerkrachtige gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt. Onder de regeling vallen activiteiten die fysieke, digitale en sociale drempels wegnemen, zoals het toegankelijk maken van openbare gebouwen en het organiseren van inclusieve evenementen.

Profit- en non-profitorganisaties in Roosendaal kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld advies, praktische aanpassingen of het organiseren van bijeenkomsten. Het subsidieplafond bedraagt 200.000 euro over vier jaar, met een maximum van 50.000 euro per jaar. De regeling eindigt op 1 januari 2031.