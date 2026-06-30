Gemeente Nuenen ontvangt aanvraag voor kap lindeboom

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een lindeboom op de hoek van de Vorsterdijk en de Opwettenseweg. Deze aanvraag is op 24 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om een lindeboom te verwijderen op de genoemde locatie in Nuenen. De stukken die bij de aanvraag horen, zijn vanaf vandaag digitaal in te zien via de gemeente.

Voor vragen over de aanvraag kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres dat hiervoor beschikbaar is. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dat kan pas als de vergunning is verleend.