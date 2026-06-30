Gymzaal Dijkstraten krijgt groen licht van gemeenteraad

De gemeenteraad van Best heeft op 15 juni het omgevingsplan voor de gymzaal Dijkstraten vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van een gymzaal bij de rotonde waar de Koppelboor aansluit op de Ringweg. Twee woningen en tijdelijke woonunits op de locatie zullen worden gesloopt. De gymzaal wordt vooral gebruikt door scholen in de wijken Aarlesche Erven en Dijkstraten.

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Bij de vaststelling van het omgevingsplan zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Zo wordt het gebruik door derden beperkt, mede op basis van een akoestisch- en verkeersonderzoek. Ook zijn er aanpassingen gedaan aan de bouwhoogte en is het bouwvlak verkleind.

Het definitieve omgevingsplan is vanaf 1 juli in te zien bij het gemeentehuis van Best. Het plan treedt op 12 augustus in werking, na afloop van de beroepstermijn. Tot die tijd kunnen betrokkenen bezwaar maken bij de Raad van State.