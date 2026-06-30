Pluimveehouderij in Best krijgt nieuwe overdekte uitloop

De gemeenteraad van Best heeft het TAM-omgevingsplan voor Kapelweg 27 vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van een overdekte uitloop voor pluimvee mogelijk op het agrarische bedrijf aan de Kapelweg.

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Op 15 juni 2026 heeft de gemeenteraad van Best een besluit genomen over het TAM-omgevingsplan voor Kapelweg 27. Dit omgevingsplan zorgt voor een aanpassing in de indeling van het bestemmingsvlak 'Agrarisch bedrijf' op deze locatie. Hierdoor kan de eigenaar een overdekte uitloop voor het pluimvee realiseren.

Het vastgestelde plan is vanaf 1 juli 2026 in te zien bij de receptie van het gemeentehuis aan het Dorpsplein 2 in Best. Daarnaast is het plan digitaal beschikbaar via de websites ruimtelijkeplannen.nl en omgevingswet.overheid.nl.

Het TAM-omgevingsplan treedt op 12 augustus 2026 in werking. Dit besluit is genomen om de inwerkingtreding gelijk te laten lopen met het einde van de beroepstermijn, die loopt van 1 juli tot en met 11 augustus 2026. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.