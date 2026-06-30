Verkeersbesluit Nieuwstraat Gemert: datum gecorrigeerd

Het verkeersbesluit voor de afsluiting van de Nieuwstraat in Gemert heeft een correctie gekregen. De datum van het besluit is aangepast van 16 december 2026 naar 16 december 2025.

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In een eerdere publicatie over het verkeersbesluit voor de afsluiting van de Nieuwstraat in Gemert stond een onjuiste datum vermeld. De juiste datum is 16 december 2025, in plaats van 16 december 2026.

De correcte datum geldt ook voor alle procedures die verbonden zijn aan dit besluit. Meer informatie over het besluit en andere bekendmakingen is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel en via de landelijke bekendmakingen.