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Wekelijkse inzameling van GFT-afval in Waalre

Vandaag om 09:26

Van 6 juli tot en met 28 augustus wordt in Waalre elke week GFT-afval opgehaald.

Gevonden voor jou

De groene container met GFT-afval en etensresten wordt deze zomer in de hele gemeente Waalre vaker opgehaald. Tijdens de periode van 6 juli tot en met 28 augustus gebeurt dit wekelijks, in plaats van de gebruikelijke ophaalfrequentie.

Het afval moet op de inzameldag vóór half acht ’s ochtends buiten staan. Meer informatie over de inzameldagen is te vinden op afvalkalender.waalre.nl of via de gratis Afvalapp.

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