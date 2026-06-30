Nieuwe raadsleden toegelaten in Bergeijk

De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 31 maart zestien nieuwe raadsleden officieel toegelaten. Dit besluit volgde na een rapport van de commissie geloofsbrieven.

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Tijdens een openbare vergadering heeft de gemeenteraad van Bergeijk zestien benoemde raadsleden officieel toegelaten. Het gaat om onder anderen Bas Aarts, Bjorn Aarts, Jack van Beek en Tessie Couturier - van Beek.

Ook namen zoals Hans van Dommelen, Joris Geldens en Rick Groenen staan op de lijst. De toelating gebeurde op basis van een rapport van de commissie geloofsbrieven, waarin de benoemingen werden beoordeeld en goedgekeurd.

De vergadering vond plaats op 31 maart 2026 en werd voorgezeten door W.J.G. Delissen - van Tongerlo, met ondersteuning van raadsgriffier H.L.M. van Leersum.