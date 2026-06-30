Ongeluk met meerdere voertuigen zorgt voor file op A50

Door een ongeluk met meerdere voertuigen was de A50 richting het noorden dinsdagochtend dicht tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Er stonden daarom lange files op de snelweg in onze provincie.

Rond tien uur was de weg weer open. Het is nog onduidelijk wat er precies was gebeurd op de snelweg en om wat voor voertuigen het ging.

Kijkersfile in tegengestelde richting

In de andere rijrichting, richting Oss, stond op dat moment een kijkersfile. De vertraging bedroeg ongeveer drie kwartier. Er werd een omleiding ingesteld.