Navigatie overslaan
Ontdek

Ongeluk met meerdere voertuigen zorgt voor file op A50

Vandaag om 09:46 • Aangepast vandaag om 10:06
Archieffoto: ANP.
Archieffoto: ANP.

Door een ongeluk met meerdere voertuigen was de A50 richting het noorden dinsdagochtend dicht tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Er stonden daarom lange files op de snelweg in onze provincie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien uur was de weg weer open. Het is nog onduidelijk wat er precies was gebeurd op de snelweg en om wat voor voertuigen het ging.

Kijkersfile in tegengestelde richting
In de andere rijrichting, richting Oss, stond op dat moment een kijkersfile. De vertraging bedroeg ongeveer drie kwartier. Er werd een omleiding ingesteld.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.