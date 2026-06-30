Hilvarenbeek biedt subsidie voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen

Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Hilvarenbeek subsidie aanvragen voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen. De regeling geldt tot eind 2028 en heeft een subsidieplafond van 56.000 euro.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om slecht geïsoleerde woningen te verbeteren. Eigenaren van woningen gebouwd voor 1993 met een energielabel D, E, F of G en een WOZ-waarde van maximaal 525.000 euro komen in aanmerking.

Subsidie kan worden aangevraagd voor isolatiemaatregelen zoals binnendakisolatie, vloerisolatie en voorzetwanden. Kosten voor esthetische afwerking of maatregelen aan bijgebouwen zijn uitgesloten. Het maximale bedrag per woning is 750 euro, met een extra 250 euro voor biobased materialen.

De regeling loopt van 1 juli 2026 tot 31 december 2028. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond van 56.000 euro is bereikt.