Hilvarenbeek past subsidieregeling isolatie aan per 1 juli

De subsidieregeling voor isolatiemaatregelen in Hilvarenbeek wordt vanaf 1 juli aangepast. Het gaat om tekstuele wijzigingen en enkele inhoudelijke aanpassingen, zoals het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten om de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie te wijzigen. Een belangrijke verandering is dat bij aanvragen na uitvoering een offerte niet meer nodig is, mits de factuur alle benodigde informatie bevat. Ook is een nieuwe regel toegevoegd: subsidies voor hetzelfde adres en isolatiemaatregel worden niet meer verstrekt als er eerder gebruik is gemaakt van de Doe-het-zelf-regeling.

Naast inhoudelijke wijzigingen zijn er ook tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld verbeteringen in artikelverwijzingen en verduidelijking van subsidievoorwaarden. De maximale subsidie blijft 1.650 euro per woning, ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), waar dit bedrag per appartementsrecht geldt.