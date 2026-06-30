Melkveehouderij in Molenschot krijgt vergunning voor wijziging

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben een vergunning verleend aan melkveehouderij Van den Nieuwelaar in Molenschot. Het gaat om een wijziging van de veehouderij op de locatie Rimpelaar 40. Het besluit is op 26 juni verzonden.

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De vergunning betreft een milieubelastende activiteit, waarbij de veehouderij wordt aangepast. De aanvraag voor deze wijziging is op 9 maart 2026 ingediend. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00008898.

Belanghebbenden kunnen de stukken digitaal bekijken via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Het besluit is direct van kracht, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.