Kindervakantieweek Rijen krijgt vergunning voor augustus

De Kindervakantieweek in Rijen heeft een vergunning gekregen voor vijf dagen in augustus. Het evenement vindt plaats aan het A. Adriaansenpad.

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De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de Kindervakantieweek in Rijen. Het evenement start op maandag 17 augustus 2026 en duurt tot en met vrijdag 21 augustus 2026. De openingstijden verschillen per dag: van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds op maandag, dinsdag en donderdag, tot elf uur ’s avonds op woensdag en tot tien uur ’s avonds op vrijdag.

De activiteiten vinden plaats aan het A. Adriaansenpad. Het besluit over de vergunning is op 26 juni 2026 verzonden.