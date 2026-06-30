Vergunning voor airco-units aan Hoofdstraat in Rijen

in Gilze en rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee buitenunits voor airco’s aan de Hoofdstraat 100 A in Rijen.

Gevonden voor jou

Het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen is op 26 juni 2026 verzonden. De aanvraag betreft het installeren van twee airco-units aan de buitenkant van een pand op het genoemde adres.

De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen. Hiermee mogen de buitenunits op de locatie worden geplaatst.