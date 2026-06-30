Kindervakantieweek Gilze krijgt vergunning voor evenement

De Kiak Kindervakantieweek in Gilze heeft een vergunning gekregen om van 17 tot en met 21 augustus activiteiten te organiseren op Boslaan 15.

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De evenementenvergunning voor de Kiak Kindervakantieweek is op 26 juni 2026 verleend. Het evenement vindt plaats van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus op Boslaan 15 in Gilze. De activiteiten starten dagelijks om half tien ’s ochtends en eindigen op verschillende tijden, variërend van kwart voor vier tot half tien ’s avonds.

De vergunning is verleend voor een programma dat verspreid is over vijf dagen. De eerste en de laatste dag eindigen om kwart voor vier ’s middags, terwijl op woensdag tot zes uur en op maandag en donderdag tot half tien ’s avonds doorgegaan wordt.