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Gemeente Sint-Michielsgestel wil bedrijfsruimte verhuren aan Stroomm

Vandaag om 10:02

De gemeente Sint-Michielsgestel is van plan een bedrijfsruimte in Kindcentrum De Bolster te verhuren aan Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm).

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Het gaat om een bestuurskantoor in Kindcentrum De Bolster, dat ook OBS De Bolster en Kentalis Talent DSH huisvest. Het pand staat op de voormalige locatie van Sportpark Heidelust en is kadastraal bekend onder gemeente MCG00, sectie E, nummers 4564 en 4563 (gedeeltelijk).

De gemeente heeft vastgesteld dat Stroomm, als bestuurder van OBS De Bolster, de enige serieuze gegadigde is voor deze huurovereenkomst. Dit oordeel is gebaseerd op objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Deze voorgenomen uitgifte is een bekendmaking en geen definitieve beslissing. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

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