Den Dungen breidt 30 km zones uit voor veiliger verkeer

De bebouwde kom van Den Dungen krijgt meer 30 kilometerzones. Dit moet zorgen voor minder verkeersoverlast en een veiligere leefomgeving.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een ontwerpbesluit genomen om de bestaande 30 km zones in Den Dungen uit te breiden. Het gaat om straten zoals de Bosscheweg, Litserstraat en Maaskantje, waar nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Uit eerder onderzoek en klachten van bewoners blijkt dat er op deze wegen regelmatig te hard wordt gereden, wat leidt tot onveilige situaties en geluidsoverlast.

De uitbreiding wordt in drie stappen uitgevoerd. Eerst worden verkeersborden geplaatst en begint een campagne om bewoners bewust te maken van de nieuwe regels. Daarna volgen aanpassingen zoals het verwijderen van uitritten en uiteindelijk worden verkeersplateaus aangelegd om snelheid te verminderen. De plannen zijn besproken met de lokale werkgroep Veilig Verkeer Nederland en afgestemd met de politie.

De gemeente hoopt dat deze maatregelen bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie en het Programma Duurzame Mobiliteit. De stukken liggen vanaf vandaag zes weken ter inzage.