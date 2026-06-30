Oud-wethouder Rob van Otterdijk overleden

Oud-wethouder Rob van Otterdijk uit Geldrop-Mierlo is op 26 juni overleden. Hij was docent, raadslid en klimaatburgemeester en heeft veel inwoners geïnspireerd.

Gevonden voor jou

Rob van Otterdijk heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Eerst als raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks tussen 2014 en 2018 en daarna als wethouder tot 2022. In zijn politieke loopbaan stond hij bekend om zijn humor en betrokkenheid.

Na zijn afscheid van de politiek bleef Van Otterdijk actief in de gemeenschap. Hij werd klimaatburgemeester van Geldrop-Mierlo en zette zich in om inwoners te motiveren duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. Zijn passie voor het milieu en zijn vermogen om anderen te inspireren, maakten hem geliefd.

Voor zijn politieke carrière werkte Rob als docent op het Strabrecht College. Hij stond bekend als een sociaal en behulpzaam persoon die altijd klaarstond om anderen te ondersteunen. Zijn kritische blik en humor maakten hem tot een bijzondere persoonlijkheid.

Het overlijden van Rob van Otterdijk is een groot verlies voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Hij zal herinnerd worden om zijn inzet voor de gemeenschap en de inspiratie die hij gaf aan velen.