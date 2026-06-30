Bladel verlengt bevoorschotting jeugdzorg en neemt besluiten over bezwaren

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 9 juni besloten om de bevoorschotting aan jeugdhulpaanbieder Combinatie Jeugdzorg met één jaar te verlengen. Ook zijn er besluiten genomen over bezwaren tegen ontheffingen en een omgevingsvergunning.

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Om problemen in de jeugdhulp te voorkomen, wordt de terugbetalingsdatum van de bevoorschotting voor Combinatie Jeugdzorg uitgesteld tot 31 december 2027. Dit is vastgelegd in een addendum dat wordt ondertekend door de burgemeester van Eindhoven, met volmacht van de burgemeester van Bladel.

Daarnaast heeft het college een bezwaar tegen twee ontheffingen niet-ontvankelijk verklaard, omdat er geen procesbelang is. Tot slot is een bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor Horizon 20 ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het oorspronkelijke besluit om de vergunning te weigeren blijft daarmee staan.