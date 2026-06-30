Meldingen milieubelastende activiteiten in Hoogerheide afgehandeld

De Gemeente Woensdrecht heeft meldingen afgehandeld voor milieubelastende activiteiten op Doelstraat 3a in Hoogerheide. Het gaat onder andere om opslag van gevaarlijke stoffen en diesel.

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De meldingen van milieubelastende activiteiten op Doelstraat 3a in Hoogerheide zijn door de Gemeente Woensdrecht afgehandeld. Ze hebben betrekking op drie activiteiten: opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen, een wasplaats en opslag van diesel en andere niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks.

De meldingen, waarvan de eerste dateert van 30 juni 2025 en de laatste van 24 juni 2026, hebben betrekking op een verzamelgebouw met meerdere functies. De afhandeling vond plaats op 26 juni 2026. Tegen deze meldingen is geen bezwaar of beroep mogelijk.