Melding afvalstoffen bij transportcentrum in Beugen

in Land van cuijk

Bij Transportcentrum 2 in Beugen is een melding gedaan voor het ontvangen van afvalstoffen.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor activiteiten in Beugen. Het gaat om het ontvangen van afvalstoffen bij Transportcentrum 2, gelegen aan de 5835 CT. Deze melding is op 23 februari 2026 ingediend.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026022301196 en zaaknummer Z/275173. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.