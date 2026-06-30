Verkeersmaatregelen Vierdaagse: straten Land van Cuijk tijdelijk dicht

Op vrijdag 24 juli 2026 worden diverse wegen in de gemeente Land van Cuijk tijdelijk afgesloten vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. De maatregelen zijn nodig om de veiligheid van wandelaars en bezoekers te garanderen.

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De tijdelijke verkeersmaatregelen gelden voor een groot aantal straten in Grave, Gassel, Linden, Beers, Vianen en Cuijk. Het evenemententerrein is die dag afgesloten van vijf uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. De marsroute wordt vrijgehouden van verkeer, net als een calamiteitenroute. Schrikhekken en verkeersborden worden geplaatst om de wegafsluitingen te markeren.

Vanaf 2026 is de route van de Vierdaagse aangepast, wat betekent dat sommige afsluitingen anders zijn dan voorheen. De gemeente Land van Cuijk heeft het besluit genomen op basis van de Wegenverkeerswet, om de veiligheid van zowel de wandelaars als de medewerkers te garanderen tijdens het opbouwen en afbreken van het evenement.