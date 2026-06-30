Beslistermijn verlengd voor bouw vrijstaande woning in Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een vrijstaande woning te bouwen en een uitrit aan te leggen op het Zand 12 in Boxmeer.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten om de termijn voor het nemen van een besluit over een omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een uitrit op het Zand 12 in Boxmeer. De vergunningaanvraag is op 5 mei 2026 ontvangen.

Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.