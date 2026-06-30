Beslistermijn verlengd voor uitbreiding Nutricia in Haps

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag van Nutricia in Haps. Het gaat om de uitbreiding van een opslagfaciliteit aan de Schuttersweg.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de termijn voor de aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. De vergunningaanvraag werd op 4 mei 2026 ingediend en heeft betrekking op het Big Bag Warehouse van Nutricia.

Het adres van de locatie is Schuttersweg 12, 5443PR Haps. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit over de aanvraag is genomen.