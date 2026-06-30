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Ploegendienst festival 2026 krijgt vergunning in Breda
Vandaag om 10:13
Het Ploegendienst festival mag op zaterdag 4 juli 2026 plaatsvinden op het Backer & Rueb terrein in Breda. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
Het festival is gepland van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en vindt plaats aan de Speelhuislaan. De vergunning is verleend onder kenmerk Z2026-002515.
Het Ploegendienst festival is een jaarlijks terugkerend evenement op het Backer & Rueb terrein. Belanghebbenden kunnen de vergunning digitaal opvragen via de website van de gemeente Breda.
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