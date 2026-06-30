Grond wordt toegepast aan Hartelweg in Breda

Bij de Hartelweg in Breda is gemeld dat grond of baggerspecie wordt toegepast. De melding is op 26 juni afgehandeld en betreft een activiteit die invloed heeft op de bodem.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een melding ontvangen over het toepassen van grond of baggerspecie bij de Hartelweg. Bij deze activiteit wordt grond of slib gebruikt om bijvoorbeeld een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit heeft effect op de bodem en het milieu, waardoor het verplicht is om dit te melden.

De melding is op 26 juni 2026 afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding.