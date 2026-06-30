Grond wordt gebruikt op locatie Liesboslaan in Breda

Op Liesboslaan 123 in Breda is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. De melding is op 26 juni afgehandeld en er kan geen bezwaar worden gemaakt.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, een proces waarbij grond of baggerslib wordt neergelegd of gebruikt, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen. Dit heeft invloed op de bodem en het milieu en moet daarom worden gemeld.

De locatie van de melding is Liesboslaan 123, 4838ET Breda. De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00017388. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.