Hitte staat weer voor de deur, maar eerst nog even fris

De hitte lijkt volgende week helemaal terug te keren in onze provincie. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant. "Dan zijn weer tropische uitschieters rond 30 graden mogelijk."

Deze week is het weer redelijk stabiel. De temperatuur blijft nu nog een stuk onder de 30 graden. Ook de nachttemperatuur is aangenaam. "Afgelopen nacht haalden we temperaturen aan de grond van 10 graden, het is dus behoorlijk fris geweest. Dit houdt de rest van deze week aan."

Wisselend bewolkt met kans op een bui

Dinsdagochtend begon met veel zonneschijn in het oosten van de provincie. Maar vanuit het westen is een band met bewolking genaderd, vertelde Lafeber op de radio. "Die trekt in de loop van deze ochtend en tijdens de middag over de provincie. Daaruit kan een enkele spat regen vallen, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. We zien ook wat zonneschijn tussendoor. De temperatuur komt in de omgeving van Bergen op Zoom uit op 21 graden en rond Eindhoven op 26 of 27 graden."

Woensdag en donderdag zien we een mix van veel zonnige perioden en stapelwolken. Zo nu en dan moeten we dan rekening houden met een lokale lichte bui. "Maar veel millimeters zullen we de komende tijd niet krijgen."

Weekend en volgende week worden warmer

In het weekend lijkt het al wat warmer te worden, met 22 tot plaatselijk 28 graden in het oosten van de provincie. "Daarbij overheersen de droge perioden, met veel ruimte voor de zon."

Dat vormt de opmaat voor temperaturen rond de dertig graden die we volgende week gaan krijgen.