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Container geplaatst Paulus Potterstraat Eindhoven
Vandaag om 10:16
De gemeente heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container aan de Paulus Potterstraat in Eindhoven.
Het besluit betreft een container die geplaatst mag worden bij een woning aan Paulus Potterstraat 34 in Eindhoven. De vergunning is op 25 juni 2026 verleend.
De aanvraag ging over het gebruik van openbare ruimte voor de container. Het besluit heeft zaaknummer EHV-ZP2026-005792.
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