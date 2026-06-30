Containers geplaatst aan Piuslaan in Eindhoven

Op de Piuslaan in Eindhoven is toestemming verleend voor het plaatsen van twee containers. Het besluit is op 25 juni verzonden.

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De aanvraag voor het plaatsen van twee containers op het adres Piuslaan 101 in Eindhoven is goedgekeurd. Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, waarbij een versnelde procedure is toegepast.

De betreffende containers zullen worden neergezet op het genoemde adres. Het besluit is verstuurd op 25 juni 2026.