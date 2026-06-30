Garage maakt plaats voor 100 appartementen aan Muzenlaan in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft plannen voor de herontwikkeling van de Muzenlaan. Het voormalige garagebedrijf wordt gesloopt voor drie appartementengebouwen met maximaal 100 woningen. Deze gebouwen komen bovenop een gezamenlijke parkeergarage.

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De herontwikkeling aan de Muzenlaan betreft het gebied tussen de John F. Kennedylaan en de Muzenlaan, grenzend aan het park en de Penelopelaan. Het plan omvat naast het garagebedrijf ook omliggende openbare ruimtes zoals parkeerplaatsen en toegangswegen.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben op 23 juni besloten dat er geen milieueffectrapport nodig is. Uit onderzoek blijkt dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn door deze bouwplannen.