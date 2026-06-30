Nieuwe benoeming gemeenteraadslid Eindhoven

Mevrouw J.A. Kleij is benoemd tot lid van de gemeenteraad van Eindhoven.

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De voorzitter van het centraal stembureau heeft mevrouw J.A. Kleij benoemd tot gemeenteraadslid. Dit besluit is genomen op basis van artikel W 1 van de Kieswet en geldt tot 13 oktober 2026.

Mevrouw Kleij vervangt mevrouw M. Zeijdner, die eerder benoemd is tot permanent lid van de gemeenteraad namens GroenLinks/PvdA. Verschillende kandidaten kwamen niet in aanmerking vanwege tijdelijke ontslag, een functie als wethouder, of omdat zij al zitting hebben in de raad.

Het benoemingsbesluit is op 25 juni 2026 ondertekend door ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, voorzitter van het centraal stembureau in Eindhoven.