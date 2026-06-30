Evenement Shawty in Town in Begijnenhof goedgekeurd

Het evenement Shawty in Town in het Begijnenhof heeft goedkeuring gekregen. Het zal plaatsvinden op 22 en 23 augustus 2026. De beslissing is op 26 juni 2026 genomen.

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De gemeente Eindhoven heeft een besluit genomen over de aanvraag voor het evenement Shawty in Town. Het evenement, dat is aangemerkt als een A-evenement, vindt plaats op 22 en 23 augustus in het Begijnenhof.

Het besluit is ter kennisgeving vastgesteld op 26 juni 2026. Dit betekent dat er geen verdere vergunningseisen zijn gesteld en het evenement doorgang kan vinden zoals aangevraagd. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005253.