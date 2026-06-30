Verlenging vergunning snoeien bomen Willemstraat Eindhoven

De omgevingsvergunning voor het snoeien van twee bomen aan de Willemstraat 28 in Eindhoven is verlengd. Het betreft een kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft zaaknummer EHV-ZP2026-004211 en gaat over twee bomen op het adres Willemstraat 28, 5611HD Eindhoven. Deze verlenging is uitsluitend bedoeld om belanghebbenden op de hoogte te stellen.

De aanvraag ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Meer informatie over deze vergunning is terug te vinden via officiële bekendmakingen.