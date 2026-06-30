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Nieuwe inrit aan Waalstraat in Eindhoven goedgekeurd

Vandaag om 10:16

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een nieuwe in- en uitrit aan de Waalstraat 122. Het besluit is op 24 juni 2026 verstuurd.

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Het gaat om een aanvraag voor een zogenaamde aanlegactiviteit, in dit geval een uitweg. De locatie betreft Waalstraat 122 in de wijk Woensel, Eindhoven. Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning goedgekeurd.

Het besluit is vanaf 26 juni 2026 digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven. Ook ligt een papieren versie ter inzage op het Inwonersplein in het stadhuis aan Stadhuisplein 1.

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