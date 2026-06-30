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Nieuwe benoeming gemeenteraad Eindhoven na vertrek R. Thijs
Vandaag om 10:16
Mevrouw M. Zeijdner is benoemd tot lid van de gemeenteraad van Eindhoven. Dit besluit volgt na het vertrek van R. Thijs, die zijn plaats heeft vrijgemaakt door wethouder te worden.
Door de benoeming van R. Thijs als wethouder ontstond een vacature in de gemeenteraad van Eindhoven. Hij was eerder benoemd op lijst 1 van GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA). Mevrouw M. Zeijdner is nu officieel benoemd om zijn plaats in te nemen.
Volgens de Kieswet zijn kandidaten buiten beschouwing gelaten die al zitting hebben in de raad, benoemd zijn als wethouder, of tijdelijk ontslag hebben vanwege ziekte. Het benoemingsbesluit is genomen door de voorzitter van het centraal stembureau, ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, en is gedateerd op 25 juni 2026.
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