Bouwplaatsinrichting voor sloopfase Wal 15 Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het inrichten van een bouwplaats aan de Wal 15, bedoeld voor de sloopfase van een project.

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Het besluit om de bouwplaatsinrichting aan de Wal 15 in Eindhoven mogelijk te maken, is op 12 mei 2026 verzonden. Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte en een bouwplaatsinrichting van klasse C.

Deze vergunning is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-004506.