Verbouwing van woning in Kaatsheuvel krijgt groen licht

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van de woning aan Hei-akker 67 in Kaatsheuvel. Het gaat om het doorbreken van de gevel en de verbouwing van de begane grond.

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De omgevingsvergunning voor het doorbreken van de gevel en het verbouwen van de begane grond aan Hei-akker 67 in Kaatsheuvel is op 26 juni 2026 verleend. Het besluit is officieel bekendgemaakt.

Bij de verbouwing wordt de gevel aangepast en de begane grond heringericht. Het adres waar dit plaatsvindt, ligt in een woonwijk van Kaatsheuvel.