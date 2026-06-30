Vrijstaande woning met bijgebouw komt in Loon op Zand

Er is toestemming verleend voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw aan locatie Q 1128 in Loon op Zand. De vergunning is op 26 juni 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren op locatie Q 1128 in Loon op Zand. Het besluit is op 26 juni 2026 verzonden.

Met deze vergunning mag op het perceel een vrijstaande woning worden gebouwd, inclusief een bijgebouw. Bezwaar tegen het besluit is mogelijk binnen zes weken na bekendmaking.