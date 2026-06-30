Infiltratiekelder bij dorpshuis Loon op Zand toegestaan

Er is toestemming verleend voor een infiltratiekelder bij het dorpshuis in Loon op Zand.

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Het dorpshuis aan het Weteringplein in Loon op Zand krijgt een infiltratiekelder. Dit is een kelder waarin regenwater wordt opgevangen en langzaam de bodem in trekt. De vergunning voor de aanleg is op 26 juni 2026 verzonden.

De kelder moet zorgen voor een betere afvoer van regenwater en kan helpen wateroverlast te voorkomen. Het dorpshuis ligt aan Weteringplein 1, 5175 BZ in Loon op Zand.