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Grond wordt toegepast op locatie De Ruiting in Esch
Vandaag om 10:18
Op locatie De Ruiting in Esch is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben deze melding op 24 juni ontvangen.
Bij het toepassen van grond gaat het om het gebruik van grond of baggerspecie, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu, waardoor het verplicht is om dit te melden.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026062400981 en zaaknummer Z/508704. Inzage of vragen over de melding kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Brabant Noord. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer.
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