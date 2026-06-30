Nieuwe regels voor Wmo-ondersteuning in Oss vanaf 1 juli
De gemeente Oss heeft de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2026 vastgesteld. Vanaf 1 juli gelden nieuwe kaders voor hulp en voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Oude regels uit 2021 worden ingetrokken.
De nieuwe beleidsregels richten zich op het bieden van passende ondersteuning aan inwoners die problemen ervaren met zelfredzaamheid en participatie. Daarbij wordt gekeken naar eigen mogelijkheden, hulp vanuit het sociale netwerk en oplossingen via andere regelingen voordat maatwerk wordt ingezet. Het doel is om zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden.
De regels zijn gebaseerd op het principe van “Meedoen mogelijk maken”, waarbij inclusie en kansengelijkheid centraal staan. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk geboden door informele hulp en lichte voorzieningen. Alleen wanneer dit niet toereikend is, wordt professionele ondersteuning ingezet.
De beleidsregels treden in werking op 1 juli 2026 en vervangen de regels uit 2021. Hiermee wil de gemeente inspelen op persoonlijke situaties en maatwerk mogelijk maken. Voor vragen kunnen inwoners terecht bij hun lokale sociale gebiedsteam.
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