Nieuwe regels voor Wmo-ondersteuning in Oss vanaf 1 juli

De gemeente Oss heeft de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2026 vastgesteld. Vanaf 1 juli gelden nieuwe kaders voor hulp en voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Oude regels uit 2021 worden ingetrokken.

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De nieuwe beleidsregels richten zich op het bieden van passende ondersteuning aan inwoners die problemen ervaren met zelfredzaamheid en participatie. Daarbij wordt gekeken naar eigen mogelijkheden, hulp vanuit het sociale netwerk en oplossingen via andere regelingen voordat maatwerk wordt ingezet. Het doel is om zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden.