Herstelbesluit bestemmingsplan Steenbergen aangepast

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 25 juni een herstelbesluit genomen voor het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat. Dit gebeurde na een uitspraak van de Raad van State over eerdere beroepen tegen het plan. Het besluit brengt wijzigingen aan op het gebied van geluidsmaatregelen en bedrijfswoningen.

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Het herstelbesluit is een reactie op de tussenuitspraak van 18 maart 2026 van de Raad van State. De wijzigingen betreffen onder andere geluidswerende maatregelen voor woningen en het toevoegen van een dove gevel en geluidsscherm bij een twee-onder-een-kapwoning naast een bedrijfsperceel. Ook is er een nieuwe aanduiding voor bedrijfswoningen en kunnen hogere geluidsgrenswaarden worden vastgesteld voor enkele bedrijfspanden.

Het aangepaste bestemmingsplan is vanaf 2 juli tot en met 12 augustus 2026 in te zien op het gemeentehuis in Steenbergen en via de websites Ruimtelijke Plannen en Regels op de Kaart. De beroepstermijn loopt in dezelfde periode. Het herstelbesluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.