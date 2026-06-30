Steenbergen past besluit over Van Heemskerckstraat aan

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 25 juni 2026 een herstelbesluit genomen over het eerder genomen besluit om een deel van de Van Heemskerckstraat, inclusief een vrachtwagenparkeerterrein, te onttrekken aan de openbaarheid.

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Het herstelbesluit volgt op een uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant van 6 mei 2026. Hierin werd bepaald dat er fouten waren gemaakt in de interpretatie van de Regeling voertuigen en dat een aanvullende motivering nodig was. Deze fouten zijn in het nieuwe besluit hersteld.

Het aangepaste besluit houdt onder meer rekening met de toegankelijkheid voor vrachtwagencombinaties en het belang van bedrijven in de omgeving. De gemeenteraad stelt dat het algemene belang zwaarder weegt dan de individuele belangen van bedrijven aan de Van Heemskerckstraat.

Het herstelbesluit en alle bijbehorende documenten zijn vanaf 1 juli 2026 tot en met 29 juli 2026 in te zien op het gemeentehuis in Steenbergen en via www.officielebekendmakingen.nl.